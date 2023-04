Jule Niemeier (23) ist beim WTA-Turnier in Madrid als letzte deutsche Spielerin in der dritten Runde ausgeschieden.

Jule Niemeier (23) ist beim WTA-Turnier in Madrid als letzte deutsche Spielerin in der dritten Runde ausgeschieden. Die Dortmunderin unterlag der an Position 23 gesetzten Belgierin Elise Mertens 3:6, 4:6. Zuvor hatte Niemeier mit Zweisatzsiegen über die Chinesin Wang Xinyu und die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) langersehnte Erfolgserlebnisse gesammelt.

Vor dem hochklassig besetzten Sandplatzturnier in Madrid war Niemeier sechsmal in der ersten Runde gescheitert. Beim Billie Jean King Cup in Stuttgart gegen Brasilien zeigte sie sich bereits verbessert und setzte den Aufwärtstrend in Madrid fort.

Im ersten Duell mit Mertens musste sich Niemeier allerdings nach 2:07 Stunden geschlagen geben. Sieben Doppelfehler unterliefen der Weltranglisten-67. Zuvor waren in der zweiten Runde bereits Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Laura Siegemund (Metzingen) ausgeschieden.