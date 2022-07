Alexander Zverev wird nur im topfitten Zustand an den US Open in New York teilnehmen.

Köln (SID) - Alexander Zverev wird nur im topfitten Zustand an den US Open in New York teilnehmen. "Ich möchte jedes Turnier, das ich spiele, gewinnen. Das ist mein Charakter. Ich fahre nicht zu Events, um nur daran teilzunehmen", sagte der Olympiasieger bei Eurosport.de. Ob er sein Comeback gebe oder nicht, "liegt nicht an der Größe des Events, sondern an meinem Wohlbefinden auf dem Platz. Das ist für mich das Wichtigste."

Aktuell befindet sich Zverev nach seiner schweren Verletzung von den French Open und der anschließenden OP am Sprunggelenk im Wiederaufbau-Training. Die US Open finden vom 29. August bis 11. September statt.

"Der Heilungsprozess läuft sehr positiv. Ich mache jeden Tag wichtige Fortschritte und ich freue mich auf die nächsten Aufgaben, die mich dem Tennisplatz immer näher bringen", sagte Zverev: "Ein genauer Zeitpunkt für ein Comeback steht noch nicht fest, aber ich arbeite jeden Tag daran, dass es so bald wie möglich passieren wird."

Wichtig sei es dabei für den 25-jährigen Weltranglistenzweiten, "sehr genau" auf seinen Körper zu hören und zu wissen, wann er seine Grenzen erreicht habe. "Ich bin es gewohnt, fast jeden Tag, ob im Training oder Match, das Maximum aus mir rauszuholen. Ein Überschreiten könnte jetzt kontraproduktiv sein", sagte er.