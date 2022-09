New York (SID) - Der Brite Cameron Norrie überzeugt weiter bei den US Open. Der Weltranglistenneunte ist beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ohne Satzverlust ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-Jährige setzte sich am Samstag 7:5, 6:4, 6:1 gegen das dänische Toptalent Holger Rune durch.

Für Norrie ist es bereits jetzt das beste Abschneiden in New York. Für Aufsehen sorgte der Linkshänder zuletzt in Wimbledon, als er erst im Halbfinale vom späteren Turniersieger Novak Djokovic gestoppt wurde. Bei den US Open geht es für Norrie gegen den Russen Andrej Rublew oder den Kanadier Denis Shapovalov um den Einzug ins Viertelfinale.