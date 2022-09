French-Open-Finalist Casper Ruud hat erstmals das Viertelfinale der US Open erreicht. Der Norweger könnte die Nummer eins der Welt werden.

New York (SID) - French-Open-Finalist Casper Ruud hat erstmals das Viertelfinale der US Open erreicht. Der 23 Jahre alte Norweger wahrte mit dem 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2 gegen den Franzosen Corentin Moutet auch seine Chance, die Nummer eins der Welt zu werden. Um danach greifen zu können, muss Ruud ins Finale von New York einziehen.

Ruud trifft nun auf den Italiener Matteo Berrettini (26). Der Wimbledon-Finalist von 2021 bezwang den Spanier Alejandro Davidovich Fokina nach 3:45 Stunden 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2 und zog zum dritten Mal nach 2019 und 2021 ins Viertelfinale von Flushing Meadows ein. Davidovich Fokina verletzte sich im fünften Satz am Knie.

Moutet (23) hatte in der Qualifikation verloren, war aber als Lucky Loser ins Hauptfeld des vierten Grand Slams der Saison eingezogen. Nach drei Siegen war gegen Ruud Endstation, vor allem in den ersten beiden Sätzen war der an Position fünf gesetzte Favorit überlegen, ehe sich Moutet - letztlich vergeblich - gegen die Niederlage stemmte.