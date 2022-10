Nur-Sultan (SID) - Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Nur-Sultan/Kasachstan die zweite Runde verpasst. Gegen den an Nummer neun gesetzten Marin Cilic (Kroatien) erwischte der Kölner einen gelungenen Start, musste sich dem Halbfinalisten der diesjährigen French Open letztlich aber mit 7:5, 6:7 (4:7), 6:2 geschlagen geben.

Nach den Erstrunden-Niederlagen bei den US Open sowie beim ATP-Turnier in Metz erlitt Otte das nächste frühe Aus. Beim deutschen Sieg in der Davis-Cup-Zwischenrunde in Hamburg hatte der 29-Jährige seine drei Einzelspiele verloren.