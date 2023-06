Tennisprofi Jule Niemeier macht sich optimistisch auf den Weg in Richtung Wimbledon. Nach ihrem Sturz in Berlin und der anschließenden Absage der Teilnahme in Bad Homburg sei Niemeiers Hand beim Krafttraining mittlerweile wieder voll belastbar, bestätigte Michael Geserer auf SID-Anfrage.

Einheiten auf dem Platz hat die 23-Jährige laut dem Gründer und Geschäftsführer der TennisBase in Regensburg, in der Niemeier trainiert, bisher noch nicht wieder absolviert. Physiotherapeut Florian Zitzelsberger sei aber mit dem Heilungsprozess zufrieden, alles laufe nach Plan.

Niemeier hatte in Berlin am vergangenen Donnerstag im Achtelfinal-Duell mit der Tschechin Marketa Vondrousova eine Verstauchung des Handgelenks erlitten und musste aufgeben. Im vergangenen Jahr sorgte sie in Wimbledon mit ihrem Viertelfinaleinzug für Aufsehen. Die diesjährige Ausgabe des Turniers startet am Montag.