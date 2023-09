Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ist beim WTA-Turnier in Osaka bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Tennisspielerin Anna-Lena Friedsam ( Neuwied) ist beim WTA-Turnier in Osaka bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 29-Jährige unterlag der Qualifikantin Walerija Sawinych am Montag mit 4:6, 6:1, 3:6.

Aus deutscher Sicht sind Jule Niemeier ( Dortmund) und die aktuelle deutsche Nummer eins Tatjana Maria ( Bad Saulgau) in Japan noch in der Einzelkonkurrenz am Start. Beide starten in der Nacht von Montag auf Dienstag ins Turnier.