Tennisprofi Oscar Otte (28) bekommt es in der zweiten Runde von Wimbledon mit dem Qualifikanten Christian Harrison aus den USA zu tun.

London (SID) - Tennisprofi Oscar Otte (28) bekommt es in der zweiten Runde von Wimbledon mit dem Qualifikanten Christian Harrison aus den USA zu tun. Der Weltranglisten-251. gewann die Fortsetzung seines am Montagabend unterbrochenen Spiels gegen den Briten Jay Clarke in drei Sätzen. Otte (Köln) hatte seine Partie gegen den Münchner Peter Gojowczyk noch vor Einbruch der Dunkelheit beendet.