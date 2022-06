Oscar Otte steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines ATP-Turniers.

Stuttgart (SID) - Oscar Otte steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Halbfinale eines ATP-Turniers. Der 28 Jahre alte Kölner überstand beim Rasenevent in Stuttgart sein Viertelfinal-Duell kampflos - der Franzose Benjamin Bonzi konnte zur Partie am Freitag nicht antreten.

Otte, der bei den French Open in der ersten Runde gescheitert war, trifft nun im Halbfinale auf einen der Italiener Lorenzo Sonego oder Matteo Berrettini, der im Vorjahr im Finale von Wimbledon stand.

Otte, aktuelle Nummer 61 der Welt, hatte bereits Ende April in München das Halbfinale erreicht, unterlag dann aber dem späteren Turniersieger Holger Rune.