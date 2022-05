Der Kölner Tennisprofi Oscar Otte setzt seinen Aufstieg in der Weltrangliste fort.

Köln (SID) - Der Kölner Tennisprofi Oscar Otte setzt seinen Aufstieg in der Weltrangliste fort. Nach seinem Halbfinaleinzug in München kletterte der 28-Jährige um neun Plätze und wird nun auf Rang 53 geführt. Otte ist die deutsche Nummer zwei hinter dem formschwachen Olympiasieger Alexander Zverev ( Hamburg), der nach seinem frühen Aus in München weiter auf Position drei liegt.

Aufsteiger der Woche ist der dänische Teenager Holger Rune, der beim Sandplatzturnier des MTTC Iphitos Zverev geschlagen hatte und am Sonntag seinen ersten Titel gewann. Für den 19-Jährigen ging es 25 Plätze nach vorne auf Rang 45. Der zwei Jahre ältere Argentinier Sebastian Baez kletterte nach seinem Titelgewinn in Estoril/Portugal um 19 Plätze auf Rang 40.