London (SID) - Oscar Otte ist an einem extrem kurzen Arbeitstag in Wimbledon zum ersten Mal in seiner Karriere in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers im Londoner All England Club eingezogen. Der an Position 32 gesetzte Kölner, in Abwesenheit von Olympiasieger Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, profitierte gegen Christian Harrison beim Stand von 3:1 im ersten Satz von der Aufgabe des US-Amerikaners.

Im nächsten Match wartet wahrscheinlich mehr Gegenwehr: Es geht entweder gegen den spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz (Nr. 5) oder seinen Doppelpartner Tallon Griekspoor (Niederlande).

Ausgeschieden ist dagegen Qualifikanten Maximilian Marterer. Der Tennisprofi aus Nürnberg unterlag Frances Tiafoe (USA/Nr. 23) 2:6, 2:6, 6:7 (3:7). Marterer (27) hatte zuvor drei Matches in der Quali in Roehampton und erstmals in seiner Karriere auch ein Match auf der Anlage an der Church Road gewonnen.

Otte (28) ist damit der einzige von ursprünglich sieben deutschen Spielern in der dritten Runde von Wimbledon. Schon in der ersten Runde hatte er bei seinem lockeren Dreisatzsieg über seinen Kumpel Peter Gojowczyk (München) Kräfte gespart.