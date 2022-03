Tennisprofi Oscar Otte ist beim ATP-Masters in Miami in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Kölner unterlag dem Franzosen Gael Monfils.

Miami (SID) - Tennisprofi Oscar Otte ist beim ATP-Masters in Miami in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 28 Jahre alte Kölner unterlag dem formstarken Franzosen Gael Monfils mit 6:7 (9:11) und 1:6. Otte war bereits in der Vorwoche in Indian Wells in der zweiten Runde gescheitert. Gegen den Weltranglisten-24. vergab Otte im ersten Durchgang zwei Satzbälle.

Nach dem Aus von Otte ist Olympiasieger Alexander Zverev einzig verbliebener Deutscher im Turnier. Der 24 Jahre alte Hamburger trifft in der dritten Runde auf Mackenzie McDonald. Der US-Amerikaner bezwang in seinem Zweitrundenmatch den an Nummer 26 gesetzten Bulgaren Grigor Dimitrow mit 6:1, 6:4.