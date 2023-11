Nach dem Spanier Carlos Alcaraz ist beim ATP-Masters in Paris in Daniil Medwedew ein weiterer Titelfavorit früh gescheitert.

Der Weltranglistendritte aus Russland musste sich dem Bulgaren Grigor Dimitrow in der zweiten Runde mit 3:6, 7:6 (7:4), 6:7 (2:7) geschlagen geben.

Medwedew lag im dritten Satz bereits 2:5 zurück, wehrte dann sechs Matchbälle ab und rettete sich in den Tiebreak. Dimitrow (ATP-17.) nutzte seine siebte Chance. Alcaraz war am Vortag gegen den Russen Roman Safiullin ausgeschieden. Seit seinem Triumph in Wimbledon im Juli muss der 20-jährige Alcaraz auf einen Turniersieg warten.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien spielt am Nachmittag gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry (31.). Alexander Zverev ( Hamburg) trifft auf den Franzosen Ugo Humbert.