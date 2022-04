Tennisspielerin Andrea Petkovic hat nach der überstandenen Qualifikation in Madrid eine Überraschung und den Sprung in die zweite Runde verpasst.

Köln (SID) - Tennisspielerin Andrea Petkovic hat nach der überstandenen Qualifikation in Madrid eine Überraschung und den Sprung in die zweite Runde knapp verpasst. Die 34 Jahre alte Darmstädterin unterlag der US-Open-Finalistin Leylah Fernandez ( Kanada) in 1:59 Stunden 1:6, 6:1, 4:6. Petkovic war nach der Absage der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber ( Kiel) die einzige Deutsche im Hauptfeld des hochkarätig besetzten Sandplatzturniers.

Petkovic hatte in Madrid ihr Comeback nach einer Adduktorenverletzung gegeben und setzte sich in der Qualifikation durch. Die Weltranglisten-64. hatte zuvor das Turnier in Charleston/South Carolina und die Partie im Billie-Jean-King-Cup in Kasachstan ausgelassen. Als Höhepunkt der Sandplatzsaison warten die French Open in Paris (ab 22. Mai) auf die frühere Top-10-Spielerin.