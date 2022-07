Hamburg (SID) - Nicola Kuhn (22) erhält wie im Vorjahr eine Wildcard für das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum (16. bis 24. Juli). Der Ludwigshafener hatte sich zuletzt in Wimbledon erfolgreich durch die Qualifikation gespielt und war im Hauptfeld in der ersten Runde in vier Sätzen an Brandon Nakashima ( USA) gescheitert.

"Nico hat ein zehntägiges Trainingslager auf Sand dazwischengeschoben, um sich intensiv auf Hamburg vorzubereiten. Er lässt ausrichten, dass er sich sehr freut und heiß darauf ist, am Rothenbaum aufzuschlagen", sagte Männer-Bundestrainer Michael Kohlmann.