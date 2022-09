Der Norweger Casper Ruud hat mit einer reifen Leistung sein zweites Grand-Slam-Finale in diesem Jahr erreicht. Der 23 Jahre alte Norweger setzte sich im Halbfinale der US Open mit 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow durch und hat weiter seinen ersten großen Titel im Blick.

New York (SID) - Der Norweger Casper Ruud hat mit einer reifen Leistung sein zweites Grand-Slam-Finale in diesem Jahr erreicht. Der 23 Jahre alte Norweger setzte sich im Halbfinale der US Open mit 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 gegen den Russen Karen Chatschanow durch und hat weiter seinen ersten großen Titel im Blick.

"Es war wieder ein gutes Match von mir. Wir waren beide nervös, der Gewinn des ersten Satzes hat mich dann etwas beruhigt", sagte Ruud: "Ich kann kaum beschreiben, was es mir bedeutet, nach Roland Garros hier wieder im Finale zu stehen."

Ruud, der in Paris das Endspiel klar gegen Sandplatzkönig Rafael Nadal verloren hatte, trifft am Sonntag (22.00 Uhr MESZ/Eurosport) in New York auf den US-Amerikaner Frances Tiafoe oder den erst 19 Jahre jungen Spanier Carlos Alcaraz. Sollte Alcaraz in der Runde der letzten Vier scheitern, wäre Ruud die neue Nummer eins der Welt. Bei einem Endspiel gegen Alcaraz würde der Sieger an die Spitze springen.

Chatschanow, der im Viertelfinale Nick Kyrgios ausgeschaltet hatte, hielt im ersten Satz noch gut dagegen, im zweiten Durchgang bestimmte Ruud dann klar das Geschehen und gab keinen Punkt bei eigenem Aufschlag ab. Chatschanow gab sich aber noch nicht geschlagen und der Weltranglistensiebte leistete sich Ende des dritten Satzes ein Konzentrationsloch, packte einen Satz später aber zu.