Köln (SID) - Tennisprofi Laura Siegemund (Metzingen) ist beim WTA-Turnier in Cleveland/Ohio im Achtelfinale ausgeschieden. Die 34-Jährige unterlag der Russin Ludmilla Samsonowa 2:6, 1:6. Siegemund verpasste damit ihr erstes Viertelfinale auf der WTA-Tour seit April in Stuttgart. In Cleveland war die Weltranglisten-216. als einzige Deutsche am Start.