Sofia (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Turnier in Sofia im Viertelfinale ausgeschieden. Der 32-Jährige unterlag dem an Nummer vier gesetzten Italiener Lorenzo Musetti mit 6:7 (3:7), 1:6. In den Runden zuvor hatte Struff den Franzosen Ugo Humbert und den Serben Dusan Lajovic ausgeschaltet.

Struffs Davis-Cup-Kollege Oscar Otte ( Köln) hatte sich nach einer Dreisatz-Niederlage gegen den Polen Kamil Majchrzak bereits im Achtelfinale verabschiedet.