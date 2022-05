Titelverteidiger Novak Djokovic gilt für Sportwettenanbieter bwin auch in diesem Jahr als Favorit auf den Sieg beim zweiten Grand Slam der Saison.

Köln (SID) - Titelverteidiger Novak Djokovic gilt für Sportwettenanbieter bwin auch in diesem Jahr als Favorit auf den Sieg beim zweiten Grand Slam der Saison. Für den dritten Erfolg des Serben in Paris liegt die Quote bei 3,00. Die zweitbesten Chancen werden Shootingstar Carlos Alcaraz (3,25) eingeräumt. Bei einer Wette auf den ersten Grand-Slam-Titel von Olympiasieger Alexander Zverev gäbe es im Erfolgsfall das 21-fache des Einsatzes zurück.

Bessere Aussichten als für Zverev erwartet bwin für den 13-maligen Sieger Rafael Nadal (5,00) und den Griechen Stefanos Tsitsipas (5,50). Bei den Frauen gilt die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen (1,90) als klare Favoritin. Die ehemalige Nummer eins Angelique Kerber ist mit einer Quote von 67,00 klare Außenseiterin.