Die Weltranglistenersten Daniil Medwedew und Iga Swiatek starten für einen Sportwettenanbieter als Favoriten in die US Open der Tennisprofis.

Köln (SID) - Die Weltranglistenersten Daniil Medwedew und Iga Swiatek starten für den Sportwettenanbieter bwin als Favoriten in die US Open der Tennisprofis. Verteidigt der Russe Medwedew seinen Titel in New York erfolgreich, zahlt das Unternehmen das 3,6-Fache des Einsatzes zurück. Zum Favoritenkreis gehören in Abwesenheit des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev auch Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (Spanien/5,00) und dessen Landsmann Carlos Alcaraz (6,50).

Bei den Frauen ist French-Open-Siegerin Swiatek mit einer Quote von 5,25 erste Anwärterin auf den Titel. Hinter der Polin folgen Simona Halep (Rumänien/9,50), die formstarke Französin Caroline Garcia (15,00) und Cori Gauff aus den USA (17,00).

Die deutschen Tennisprofis hatten Lospech und sind in ihren Auftaktmatches Außenseiter. Gewinnt Andrea Petkovic ( Darmstadt) gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic ( Schweiz), zahlt bwin das Fünffache des Einsatzes zurück. Oscar Otte ( Köln) hat eine 6,00-Quote auf einen Sieg über den Polen Hubert Hurkacz.