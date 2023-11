Tennisprofi Jan-Lennard Struff liefert beim Saisonausklang in Sofia noch einmal ein Topergebnis ab: Die deutsche Nummer zwei steht nach einem 7:6 (7:3), 4:6, 6:4-Sieg gegen den Ungarn Fabian Marozsan im Halbfinale und darf vom ersten ATP-Titel träumen. Der Warsteiner Struff spielt nun gegen den Briten Jack Draper oder den Türken Cem Ilkel um den Finaleinzug.

Insgesamt zog Struff zum zwölften Mal in die Runde der letzten Vier bei einem ATP-Turnier ein, zum dritten Mal gelang ihm dies in diesem Jahr. Beim Masters in Madrid und in Stuttgart hatte der 33-Jährige jeweils das Finale erreicht, den ganz großen Coup aber verpasst.

Struff, der zuletzt beim Hallen-Masters in Paris-Bercy in der ersten Runde gescheitert war, ist der letzte verbliebene deutsche Profi im Turnier.