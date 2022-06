Jan-Lennard Struff hat beim Rasenturnier in Halle sein sportliches Glück erneut nicht gefunden und ist schon in der ersten Runde gescheitert.

Halle Westfalen (SID) - Lokalmatador Jan-Lennard Struff hat beim Rasenturnier im westfälischen Halle auch in diesem Jahr sein sportliches Glück nicht gefunden und ist schon in der ersten Runde gescheitert. Der Wildcard-Starter, der erst in der vergangenen Woche sein Comeback nach längerer Verletzungspause gegeben hatte, unterlag zum Auftakt dem Belarussen Ilja Iwaschka 6:3, 3:6, 6:7 (5:7). Bei nun neun Hauptfeld-Teilnahmen scheiterte Struff siebenmal am ersten und zweimal am zweiten Gegner.

Einst war der Warsteiner für Blau-Weiß Halle in der Tennis-Bundesliga im Einsatz. Beim ATP-Turnier allerdings gehörte der Erstrundensieg gegen den russischen Topspieler Daniil Medwedew im Vorjahr zu den ganz wenigen Höhepunkten.

Auch für den deutschen Meister Henri Squire ( Duisburg) ist das Turnier nach der ersten Runde beendet. Der 21-Jährige hatte ebenfalls eine Wildcard erhalten, gegen den Serben Laslo Djere musste er beim Stand von 3:4 aber wegen einer Verletzung aufgeben.