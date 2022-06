Paris (SID) - Iga Swiatek hat zum zweiten Mal die French Open gewonnen. Die 21 Jahre alte Polin setzte sich im Finale am Samstag nach nur 68 Minuten mit 6:1, 6:3 gegen die drei Jahre jüngere US-Amerikanerin Coco Gauff durch. Bereits 2020 hatte die Weltranglistenerste in Paris den Titel geholt.

Swiatek gelang der 35. Sieg in Folge - zuletzt hatte Venus Williams im Jahr 2000 eine derartige Serie hingelegt. Die Warschauerin sicherte sich ein Preisgeld in Höhe von 2,2 Millionen Euro. Gauff, die auch noch im Doppel-Endspiel steht, erhält 1,1 Millionen. Sie trat als jüngste Finalistin bei einem Grand Slam seit Maria Scharapowa 2004 in Wimbledon an.