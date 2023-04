Iga Swiatek aus Polen hat ihren Titel beim WTA-Turnier in Stuttgart erfolgreich verteidigt.

Iga Swiatek aus Polen hat ihren Titel beim WTA-Turnier in Stuttgart erfolgreich verteidigt. Die Tennis-Weltranglistenerste setzte sich in der Neuauflage des Vorjahresfinals erneut gegen Aryna Sabalenka 6:3, 6:4 durch. Nach 1:50 Stunden verwandelte Swiatek ihren ersten Matchball zum souveränen Sieg. Sabalenka (24) verlor auch ihr drittes Endspiel nacheinander in Stuttgart.

Für Swiatek (21) war es der 13. Titel insgesamt und der zweite der Saison nach dem Turniersieg in Doha. Sie dominierte die Partie gegen die Australian-Open-Siegerin und bewies ihre Ausnahmestellung auf Sand. Bleibt Swiatek gesund, startet sie als Top-Favoritin in die French Open in Paris (ab 28. Mai), wo sie ebenfalls Titelverteidigerin ist.

Für ihren Sieg kassierte sie 104.478 Euro Preisgeld und darf einen Sportwagen des Turniersponsors mit nach Hause nehmen. Im Halbfinale am Samstag hatte Swiatek von der Aufgabe der Tunesierin Ons Jabeur profitiert, die Wimbledonfinalistin konnte beim Stand von 3:0 für Swiatek im ersten Satz nicht mehr weiterspielen.

Die drei deutschen Spielerinnen waren in Stuttgart früh ausgeschieden; Jule Niemeier (Dortmund) und Qualifikantin Tamara Korpatsch ( Hamburg) bereits in der ersten Runde. Nur Tatjana Maria ( Bad Saulgau) überstand ihr Auftaktmatch, verlor anschließend aber gegen die Französin Caroline Garcia im Achtelfinale.