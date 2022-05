Iga Swiatek ist nicht zu stoppen: Die Tennis-Weltranglistenerste aus Polen zog mit ihrem 27. Sieg in Serie ins Finale des WTA-Turniers in Rom ein.

Rom (SID) - Iga Swiatek ist nicht zu stoppen: Die Tennis-Weltranglistenerste aus Polen zog mit ihrem 27. Sieg in Serie ins Finale des WTA-Turniers in Rom ein. Am Sonntag winkt ihr der fünfte Titel nacheinander. Im Halbfinale ließ Swiatek der an Position drei gesetzten Aryna Sabalenka (Belarus) beim 6:2, 6:1 keine Chance.

Die 20-jährige Swiatek, die nach dem Rücktritt der Australierin Ashleigh Barty die Spitze im Ranking übernahm, ist seit Wochen die dominierende Spielerin auf der Tour. Nach den Triumphen in Doha, Indian Wells, Miami und Stuttgart gönnte sie sich in Madrid eine Pause - und spielt in Rom wieder groß auf.

Für die French Open in Paris (ab 22. Mai) ist Swiatek die große Favoritin, in Roland Garros hat sie 2020 ihren bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen. Im Foro Italico trifft Titelverteidigerin Swiatek im Finale am Sonntag entweder auf Madrid-Siegerin Ons Jabeur (Tunesien) oder Daria Kassatkina (Russland).