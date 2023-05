Elina Switolina hat bei ihrem ersten Grand-Slam-Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter Skai gleich ein Ausrufezeichen gesetzt: Die 28 Jahre alte Ukrainerin schaltete in ihrem Erstrundenmatch am Montag die Vorjahres-Halbfinalistin Martina Trevisan aus Italien glatt mit 6:2, 6:2 aus.

"Ich habe wirklich gut gespielt, und es fühlt sich besonders an", sagte Switolina: "Unser Baby ist halb französisch und halb ukrainisch und spielt hier vielleicht irgendwann auch mal Tennis."

Switolina, die mit dem französischen Tennisprofi Gael Monfils verheiratet ist, war im Oktober 2022 erstmals Mutter geworden. Im April hatte sie ihr Comeback gefeiert und unmittelbar vor Paris ihr erstes Turnier als Mama gewonnen.

Am Samstag hatte sie über den Finalsieg in Straßburg gegen Anna Blinkowa gejubelt - und nun auch über den Auftakterfolg in der französischen Hauptstadt.

Schwer enttäuscht war dagegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic. Die 26-Jährige unterlag Jelina Awanesjan aus Russland überraschend 3:6, 6:2, 4:6.