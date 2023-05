Titelverteidiger Carlos Alcaraz hat beim ATP-Masters in Madrid wieder das Halbfinale erreicht. Der Spanier, der tags zuvor Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev glatt in zwei Sätzen bezwungen hatte, schlug am Mittwoch den an Nummer zehn gesetzten Karen Chatschanow 6:4, 7:5. In der Runde der letzten Vier trifft der Weltranglistenzweite entweder auf den Kempener Daniel Altmaier oder Borna Coric (Kroatien/Nr. 17).

"Der Sieg wird mir viel Selbstvertrauen geben, Karen war auf einem hohen Niveau und hat mich bis ans Limit gebracht", sagte Alcaraz: "Es wurde durch kleine Details entschieden und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Runde überstanden habe."

Altmaier kann mit einem Sieg am Abend seinen Höhenflug in Madrid fortsetzen und erstmals in ein Halbfinale bei einem Masters einziehen. Auch Landsmann Jan-Lennard Struff steht in der Runde der letzten Acht. Der 33-Jährige aus Warstein spielt am Donnerstag gegen Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 4).