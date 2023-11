Daniel Altmaier ist im Achtelfinale des Masters in Paris an Holger Rune gescheitert. Der Kempener unterlag dem Becker-Schützling 3:6, 3:6.

Daniel Altmaier ist im Achtelfinale des Masters in Paris an Titelverteidiger Holger Rune gescheitert. Der 25-Jährige aus Kempen musste sich dem neuen Schützling von Boris Becker mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Der Däne trifft nun in einer Neuauflage des letztjährigen Endspiels auf den serbischen Topstar Novak Djokovic, den Becker von 2013 bis 2016 betreut hatte.

"Ich bin so ungeduldig", sagte Rune, der vor den Augen von Becker keine Mühe mit dem Deutschen hatte: "Ich schaue vor einem Turnier immer auf das Tableau, was passieren kann. Ich fühle mich auf dem Platz immer besser und bin bereit für diese große Herausforderung."

Der erst 20 Jahre alt Rune steht bereits zum vierten Mal im Viertelfinale eines Masters-Turniers. Vor einem Jahr hatte er fünf Top-10-Spieler in Folge ausgeschaltet, darunter Djokovic im Finale, und seinen ersten Masters-Titel geholt. "Damals habe ich das beste Tennis meines Lebens gespielt", sagte er.

Djokovic hatte nach überstandener Krankheit gegen den Niederländer Tallon Griekspoor deutlich mehr Mühe und gewann nach mehr als zweieinhalb Stunden mit 4:6, 7:6 (7;2), 6:4.