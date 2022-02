Frankfurt am Main (SID) - Tennisprofi Daniel Altmaier hat im indischen Pune sein drittes Halbfinale auf der ATP-Tour klar verpasst. Der an Position fünf gesetzte Kempener verlor am Freitag sein Viertelfinale gegen den Portugiesen Joao Sousa 2:6, 3:6. Trotz der Niederlage wird der 23-Jährige in der kommenden Woche aber seine bislang beste Platzierung in der Weltrangliste (84) übertreffen.

Bei den Australian Open war Altmaier in der ersten Runde an der deutschen Nummer eins Alexander Zverev gescheitert. Am Ende der vergangenen Saison hatte der French-Open-Achtelfinalist von 2020 zwei Finals bei Challenger Turnieren in Mexiko sowie den USA erreicht. Als Belohnung für diese Leistungen winkt Altmaier das Debüt im Davis Cup, am Freitag wurde er von Kapitän Michael Kohlmann für die Qualifikationspartie in Brasilien (4. und 5. März) nominiert.