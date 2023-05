Tennisprofi Matteo Berrettini hat seine Teilnahme an den French Open (22. Mai bis 11. Juni) abgesagt. "Ich werde nicht rechtzeitig für Paris bereit sein", schrieb der 27 Jahre alte Italiener am Samstag auf Instagram. Der frühere Wimbledon-Finalist laboriert seit dem Masters in Monte Carlo im April an einer Bauchmuskelverletzung.

Berrettini kündigte an, erst zum Rasenturnier in Stuttgart (12. Juni) wieder auf die Tour zurückzukehren, um dort seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Vier seiner sieben Einzeltitel hat der Weltranglisten-20. auf Rasen gewonnen.