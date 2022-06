Deutsches Duell zum Auftakt: Beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof trifft Oscar Otte in der ersten Runde auf seinen Landsmann Daniel Altmaier.

Stuttgart (SID) - Deutsches Duell zum Auftakt: Beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof (6. bis 12. Juni) trifft der Kölner Tennisprofi Oscar Otte in der ersten Runde auf seinen Landsmann Daniel Altmaier ( Kempen). Dies ergab die Auslosung am Samstag mit Losfee Jan-Lennard Struff ( Warstein).

Davis-Cup-Spieler Struff feiert nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback im Schwabenland. In Runde eins geht es für ihn gegen den US-Amerikaner Marcos Giron. Angeführt wird das hochkarätige Teilnehmerfeld vom griechischen Weltranglistenvierten Stefanos Tsitsipas, der erstmals in Stuttgart aufschlägt.