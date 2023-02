Linz (SID) - Anna-Lena Friedsam hat das Halbfinale des Tennis-Turniers von Linz verpasst und muss weiter auf den ersten WTA-Einzeltitel ihrer Karriere warten. Im Viertelfinale am Freitag verlor die 29-Jährige gegen die an acht gesetzte Anastassija Potapowa mit 6:2, 4:6, 1:6. Potapowa trifft in der Runde der besten Vier auf Marketa Vondrousova aus Tschechien.

Friedsam war die letzte verbliebene deutsche Starterin im Feld - Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier ( Dortmund) und Eva Lys ( Hamburg) waren jeweils im Achtelfinale gescheitert. Das Turnier in Oberösterreich ist mit mehr als 250.000 US-Dollar dotiert.