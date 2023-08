Qualifikantin Tamara Korpatsch hat beim Turnier in Prag das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Hamburg profitierte dabei von einer Aufgabe.

Qualifikantin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier in Prag das Viertelfinale erreicht. Die 28-Jährige aus Hamburg profitierte dabei von einer Aufgabe ihrer Gegnerin Yanina Wickmayer. Die Belgierin griff sich von Beginn an immer wieder an ihren offenbar schmerzenden Rücken, beim Stand von 4:0 für Korpatsch im ersten Satz beendete sie nach einer Behandlungspause schließlich das Match.

Korpatsch bekommt es in der Runde der letzten Acht mit Alize Cornet ( Frankreich) oder Kaia Kanepi ( Estland) zu tun. Die zweite deutsche Teilnehmerin Jule Niemeier ( Dortmund) hatte zuvor in ihrem Achtelfinale gegen die Ukrainerin Katerina Baindl ebenfalls angeschlagen aufgeben müssen.