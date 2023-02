Köln (SID) -

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat ihren zweiten Saisonsieg auf der WTA-Tour eingefahren. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau gewann ihr Auftaktmatch im thailändischen Hua Hin gegen Alexandra Eala (Philippinen) souverän 6:2, 6:2. Im Achtelfinale trifft die Weltranglisten-63. auf die Ukrainerin Dajana Jastremska.

Bei den Australian Open war Maria vor rund zwei Wochen zum fünften Mal in Folge bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Ende des vergangenen Jahres war sie für ihre beeindruckende Leistung beim Rasenklassiker in Wimbledon von der WTA als "Comeback-Spielerin des Jahres" ausgezeichnet worden.