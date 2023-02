Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Daniil Medwedew aus Russland hat sich erneut in bestechender Form gezeigt.

Doha (SID) - Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Daniil Medwedew aus Russland hat sich erneut in bestechender Form gezeigt und eine Woche nach seinem Sieg in Rotterdam auch das ATP-Turnier in Doha gewonnen. Im Finale besiegte der 27-Jährige den schottischen Altstar Andy Murray, der auf seinem Weg ins Finale Olympiasieger Alexander Zverev bezwungen hatte, mit 6:4, 6:4 und feierte damit seinen 17. Titel auf der Tour.

Iga Swiatek, die Führende auf der Damen-Tour, musste hingegen einen Dämpfer hinnehmen. Die Polin, die vor einer Woche in Doha ihren zwölften Einzeltitel eingefahren hatte, verlor am Samstag das Finale von Dubai gegen die Tschechin Barbora Krejcikova klar in zwei Sätzen mit 4:6, 2:6.