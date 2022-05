Hamburg (SID) - US-Open-Sieger Daniil Medwedew wird offenbar rechtzeitig für die French Open fit. Der Weltranglistenzweite wird in der Woche vor dem zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres sein Comeback in Genf feiern, das gaben die Organisatoren bekannt. Der 26-Jährige arbeitet derzeit nach einer Leistenoperation an seiner Fitness.

Anfang April hatte Medwedew, der in diesem Jahr als russischer Athlet aufgrund der Sanktionen nicht in Wimbledon aufschlagen darf, seine Zwangspause verkündet. Er rechnete mit "ein bis zwei Monaten" Abstinenz von der Tour, damit war sein Start in Paris (ab 22. Mai) fraglich.