Köln (SID) - Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbine Muguruza lässt sich mit ihrer Rückkehr auf die Tennistour Zeit. Die Spanierin verzichtet auf die French Open und Wimbledon und damit auf die beiden Saisonhöhepunkte, die sie 2016 und 2017 gewonnen hatte. "Zeit mit der Familie und mit Freunden zu verbringen, war wirklich gesund und toll, daher verlängere ich die Zeit bis zum Sommer", schrieb Muguruza bei Instagram.

In diesem Jahr hat die 29-Jährige erst vier Matches bestritten und alle vier verloren. In der Weltrangliste wird die frühere Nummer eins nur noch auf Platz 132 geführt. Bei ihrem letzten Auftritt unterlag Muguruza Ende Januar in Lyon der tschechischen Qualifikantin Linda Noskova klar in zwei Sätzen.