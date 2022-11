Tennis-Shootingstar Holger Rune tritt im kommenden Jahr zur Titelverteidigung beim ATP-Turnier in München an.

München (SID) - Tennis-Shootingstar Holger Rune tritt im kommenden Jahr zur Titelverteidigung beim ATP-Turnier in München an. Dies bestätigte der 19 Jahre alte Däne zwei Tage nach seinem Triumph beim Mastersturnier in Paris.

"Es ist ein besonderer Ort für mich, hier konnte ich meinen ersten Titel gewinnen und möchte natürlich auch versuchen, diesen im kommenden Jahr zu verteidigen", sagte Rune. Das Sandplatzevent findet vom 15. bis 23. April statt.