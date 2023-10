Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim ATP-Turnier in Basel das Achtelfinale erreicht.

Der deutsche Tennis-Profi Jan-Lennard Struff ( Warstein) hat beim ATP-Turnier in Basel das Achtelfinale erreicht. Gegen den US-Amerikaner Christopher Eubanks gewann der 33-Jährige 7:6 (9:7), 6:4. In der Runde der letzten 16 trifft Struff entweder auf den an Nummer vier gesetzten Polen Hubert Hurkacz oder den Serben Dusan Lajovic.

Neben Struff ist auch Yannik Hanfmann bei dem mit 2,3 Millionen Euro dotierten Turnier am Start. Der 31-Jährige bekommt es in Runde eins mit dem London-Olympiasieger Andy Murray zu tun.