Madrid-Finalist Jan-Lennard Struff wird auch in diesem Jahr beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof (10. bis 18. Juni) aufschlagen. Das teilten die Veranstalter des Rasenturniers am Donnerstag mit. Neben Struff, der 2019 das Halbfinale in Stuttgart erreicht hatte, werden unter anderem die beiden früheren Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini ( Italien) und Nick Kyrgios ( Australien) am Start sein.

"Ich fühle mich am Weissenhof sehr wohl und freue mich, vor deutschem Publikum aufzuschlagen", sagte Struff. In der vergangenen Woche hatte der Warsteiner mit seinem Finaleinzug beim Sandplatz-Masters in Madrid für Furore gesorgt. In der Weltrangliste steht er dadurch auf Platz 28 so hoch wie nie zuvor.