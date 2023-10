Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Basel das Viertelfinale verpasst. Gegen den an Position vier gesetzten Polen Hubert Hurkacz war der 33-Jährige aus Warstein gerade zu Beginn chancenlos und unterlag mit 1:6, 6:4.

Struff, der zum Auftakt am Montag den US-Amerikaner Christopher Eubanks in zwei Sätzen bezwungen hatte, kam gegen Hurkacz überhaupt nicht in die Partie. Den ersten Satz gab der Deutsche in nur 27 Minuten ab, dabei brachte er keines seiner drei Aufschlagspiele durch. Auch im zweiten Durchgang musste der Weltranglisten-27. umgehend ein Break des Polen hinnehmen, hielt anschließend aber besser dagegen. Nach 1:07 Stunden Spielzeit verwandelte Hurkacz schließlich seinen zweiten Matchball.

Vor Struff war bereits Yannick Hanfmann in Basel gescheitert. Der 31-Jährige aus Karlsruhe hatte in der ersten Runde beim 5:7, 4:6 gegen Routinier Andy Murray ( Großbritannien) den Kürzeren gezogen.