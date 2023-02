Der 22-fache Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal kann wegen seiner Verletzung nicht am anstehenden ATP-Masters in Indian Wells teilnehmen.

Los Angeles (SID) - Der 22-fache Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal kann wegen seiner Verletzung nicht am anstehenden ATP-Masters in Indian Wells (8. bis 19. März) teilnehmen. Dies teilten die Veranstalter des Events am Dienstag mit. Ob Nadal beim im Anschluss folgenden Masters in Miami (22. März bis 2. April) einsatzbereit ist, ist unklar.

Der 36-Jährige hatte sich bei seinem Zweitrunden-Aus bei den Australian Open eine Verletzung am Hüftbeuger zugezogen. Ende Januar schätzte Nadal seine Ausfallzeit bereits auf sechs bis acht Wochen ein.

Der Spanier gewann das Turnier im kalifornischen Indian Wells bislang dreimal. 2022 unterlag die aktuelle Nummer acht der Welt im Finale dem Lokalmatador Taylor Fritz.