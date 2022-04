Top-Favorit Casper Ruud ist beim Sandplatzturnier in München überraschend im Viertelfinale ausgeschieden.

München (SID) - Top-Favorit Casper Ruud ist beim Sandplatzturnier in München überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der Weltranglistensiebte aus Norwegen unterlag dem Niederländer Botic van de Zandschulp 5:7, 1:6. Ruud (23) war hinter Alexander Zverev an Position zwei gesetzt gewesen, der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg war bereits in seinem Auftaktmatch gescheitert.

Van de Zandschulp trifft im Halbfinale am Samstag auf den Serben Miomir Kecmanovic, der Titelverteidiger Nikolos Bassilaschwili (Georgien) mit 7:6 (7:2), 6:2 aus dem Turnier warf.