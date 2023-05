Das WTA-Turnier in Berlin wird mit neun der zehn weltbesten Spielerinnen stark besetzt sein.

Die Tenniselite schlägt in der deutschen Hauptstadt auf: Das WTA-Turnier in Berlin (17. bis 25. Juni) wird mit neun der zehn weltbesten Spielerinnen stark besetzt sein. Die Veranstalter gaben am Dienstag die Nennliste des mit 850.000 Dollar dotierten Events bekannt.

Auf dem Rasen des Steffi-Graf-Stadions im Berliner Grunewald wird demnach unter anderem Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka aufschlagen, ebenso die Weltranglistenvierte Jelena Rybakina aus Kasachstan.

Weitere Topspielerinnen im Feld sind die Französin Carolina Garcia (Nr. 5), Jessica Pegula (Nr. 3) und Coco Gauff (Nr. 6) aus den USA, Titelverteidigerin Ons Jabeur (Tunesien/Nr. 7), Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 8), Darja Kassatkina (Nr. 9) und die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 10).

Auch Lokalmatadorin Sabine Lisicki wird in Berlin mit einer Wildcard aufschlagen. Die 33-Jährige, die 2013 im Finale von Wimbledon stand, wird aktuell auf Rang 284 des WTA-Rankings geführt.