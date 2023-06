Jule Niemeier kämpfte mit den Tränen: Die 23 Jahre alte Dortmunderin ist im Achtelfinale des WTA-Turniers von Berlin auf ihr rechtes Handgelenk gestürzt und konnte die Partie nicht beenden. Niemeier musste beim Stand von 3:6, 5:6 gegen die Tschechin Marketa Vondrousova aufgeben.

Keine zwei Wochen vor Beginn des Rasenklassikers von Wimbledon kommt die Verletzung zur Unzeit. Im Vorjahr stand die deutsche Hoffnungsträgerin in London im Viertelfinale. Wie schwer ihre Blessur ist, war zunächst nicht klar. Sie ließ sich das Gelenk kühlen und verbinden und versuchte es dann nochmal. Doch es ging nicht mehr.

Gegen Vondrousova, die French-Open-Finalistin von 2019, hatte Niemeier zuvor die letzte Präzision und Überzeugung in ihrem offensiv angelegten Spiel gefehlt. Hinzu kam eine schwache Quote beim ersten Aufschlag - aber Niemeier kämpfte. In der ersten Runde war ihr mit einem Zweisatz-Sieg gegen Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur eine echte Überraschung gelungen.