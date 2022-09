Bukarest (SID) - Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) legt zur Genesung von einer Nasenoperation eine mehrwöchige Turnierpause ein. Das teilte die 30-Jährige in den sozialen Netzwerken mit. Die mit einem plastischen Eingriff kombinierte Operation sei "der einzige Weg" zur Behebung von langwierigen und im Sommer massiver gewordenen Atemproblemen gewesen, schrieb Halep weiter. Die Weltranglistenneunte war zuletzt bei den US Open in New York bereits in der ersten Runde ausgeschieden.