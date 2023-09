Novak Djokovic hat in einem schweißtreibenden und kräftezehrenden Match das Halbfinale der US Open erreicht.

Novak Djokovic hat in einem schweißtreibenden und kräftezehrenden Match das Halbfinale der US Open erreicht. Bei extremen äußeren Bedingungen besiegte der Grand-Slam-Rekordchampion den Amerikaner Taylor Fritz 6:1, 6:4, 6:4. Der 36 Jahre alte Serbe steht in Flushing Meadows zum 13. Mal in der Runde der letzten vier, dreimal hat er das Turnier gewonnen, zuletzt 2018.

"Es war sehr schwül. Es war sehr schwierig zu spielen. Es war nicht leicht", sagte Djokovic, der mit seiner 47. Halbfinal-Teilnahme bei einem Major nun alleiniger Rekordhalter ist. Zuvor teilte er sich die Bestmarke mit Roger Federer.

Das 2:34 Stunden dauernde Match war eine schweißtreibende Angelegenheit. Bei Temperaturen von 33 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent klebte Djokovic bereits nach wenigen Spielen im ersten Satz das Shirt am Körper. "Das ist wie Tennis in der Sauna", kommentierte Boris Becker bei sportdeutschland.tv, "Djokovic ist körperlich am Limit", beobachtete er im zweiten Satz.

Die Bedingungen trugen auch nicht zum Niveau des Matches bei: Beide Spieler agierten sehr fehlerhaft. Djokovic aber gelang es, seine Kräfte gut einzuteilen, auf seine Chancen zu Breaks zu lauern und sie mit großer Effizienz zu nutzen. Dagegen ließ Fritz, der es ohne Satzverlust zum zweiten Mal bei einem der vier Grand Slams ins Viertelfinale geschafft hatte (nach Wimbledon 2022), vor allem im dritten Satz zu viele Chancen liegen, um dem Match noch eine Wende geben zu können.