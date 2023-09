Coco Gauff hat nach einer Leistungssteigerung das Achtelfinale der US Open in New York erreicht und nährt die Hoffnung auf einen Heimsieg.

Shootingstar Coco Gauff hat nach einer Leistungssteigerung das Achtelfinale der US Open in New York erreicht und nährt die Hoffnung auf einen US-amerikanischen Heimsieg. Die Weltranglistensechste setzte sich am Freitagabend (Ortszeit) mit 3:6, 6:3, 6:0 gegen die Belgierin Elise Mertens durch und trifft in der Runde der letzten 16 auf die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki aus Dänemark.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich gegen sie antreten würde. Aber es ist keine Frage der Generation, sie ist immer noch in Form und sehr stark", sagte Gauff (19) über Wozniacki (33), die erst kürzlich aus einer langen Babypause zurückgekehrt war und in Flushing Meadows für Furore sorgt: "Sie hat viele Fans, aber ich hoffe, dass das Publikum mir wieder helfen wird."

Im Viertelfinale könnte dann der Showdown mit Titelverteidigerin Iga Swiatek warten, die es in ihrem Achtelfinale mit der früheren French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland/Nr. 20) zu tun bekommt.