Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer sind klar bei dem Vorhaben gescheitert, zwei Topstars der Tennisszene in New York zu ärgern: Der 29 Jahre alte Furtwanger Koepfer gab im Erstrundenmatch der US Open gegen den Titelverteidiger und Weltranglistenersten Carlos Alcaraz beim Stand von 2:6, 2:3 auf, nachdem er bereits im ersten Spiel des Matches umgeknickt war. Nach einer Stunde Spielzeit musste er dann Alcaraz frustriert gratulieren.

Zuvor war der 31 Jahre alte Karlsruher Hanfmann gegen den Wimbledon-Halbfinalisten Jannik Sinner aus Italien chancenlos geblieben. Nach 2:18 Stunden Spielzeit hieß es 6:3, 6:1, 6:1 für den Südtiroler, der sich immer mehr Richtung Spitze spielt und ein Statement setzten konnte.

Alcaraz wurde von Koepfer aufgrund des Pechs des deutschen Davis-Cup-Spielers nicht gefordert. "Ich hoffe, er ist schnell wieder fit und wir sehen ihn bald zurück auf dem Platz", sagte der 20-Jährige anschließend, der nun auf den Südafrikaner Lloyd Harris trifft. Sinner bekommt es mit seinem Landsmann Lorenzo Sonego zu tun.