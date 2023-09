French-Open-Finalistin Karolina Muchova hat das Halbfinale der US Open erreicht.

French-Open-Finalistin Karolina Muchova hat das Halbfinale der US Open erreicht. Die Tschechin setzte sich gegen Sorana Cirstea (33) aus Rumänien mit 6:0, 6:3 durch und zog somit bereits zum zweiten Mal in dieser Saison in die Runde der besten Vier bei einem Grand-Slam-Turnier ein. Dort trifft Muchova nun auf die 19 Jahre alte Lokalmatadorin Coco Gauff.

"Ich habe mich von Anfang an bis zum Ende sehr gut gefühlt", sagte Muchova, die ihren Sieg nach 1:38 Stunden im Arthur Ashe Stadium perfekt machte. Ihre kommende Gegnerin Gauff sei "sehr athletisch", erklärte die 27-Jährige: "Sie gibt niemals auf, sie rennt für jeden Ball, macht nicht viele Fehler."

Gauff hatte zuvor Jelena Ostapenko aus Lettland mit 6:0, 6:2 besiegt und war als erste Spielerin ins Halbfinale eingezogen.